ROMA (ITALPRESS) – Storico terzo posto per Athletica Vaticana ai Campionati di atletica leggera dei Piccoli Stati d’Europa che si sono svolti oggi, sabato, a Gibilterra: lo ha ottenuto Giuseppe Zapparata nei 110 metri ostacoli. La gara è stata vinta dal cipriota Konstantinos Tziakouris davanti al monegasco Axel Remy. Zapparata aveva appena corso una frazione della staffetta che Athletica Vaticana ha chiuso all’ottavo posto (a Malta la vittoria). Ottimi risultati anche per Giuseppe Tetto, sesto nel lancio del peso (vittoria per il montenegrino Tomas Durovic); Emiliano Morbidelli, quinto nei 5000 metri (vittoria per l’armeno Yervand Mkrtchyan); e Carlo Pellegrini, nono nella corsa in montagna (vittoria per Kelvin Gomez, atleta di Gibilterra). Con i colori di Athletica Vaticana ha preso parte alla staffetta anche Rien Schuurhuis. A coordinare la partecipazione la vicepresidente Valentina Giacometti e il direttore tecnico Claudio Carmosino. Già nella precedente edizione dei Campionati, a Malta, Athletica Vaticana aveva ottenuto il terzo posto con Sara Carnicelli nei 5000 metri. Con lo stile di fraternità sportiva che la caratterizza, come indicato da Papa Francesco, Athletica Vaticana domani preparerà una “cena all’italiana” alle persone con disabilità intellettiva, e ai loro familiari, che fanno parte dell’Associazione “Fede e Luce”. E proprio il Papa – nella prefazione del libro “Giochi di pace. L’anima delle Olimpiadi e Paralimpiadi”, appena pubblicato da Libreria editrice vaticana – si definisce “allenatore del cuore” di Athletica Vaticana indicando la “vicinanza” come il modo migliore per vivere l’esperienza sportiva. Particolarmente significativo il dono del testimone della staffetta, benedetto e firmato da Francesco, consegnato simbolicamente alla comunità sportiva dei Piccoli Stati d’Europa proprio per rilanciare da Gibilterra – al confine dell’Europa, di fronte all’Africa – un messaggio di fraternità, inclusione e solidarietà attraverso lo sport perchè a vincere sia la pace. In questa prospettiva significativi gli incontri di amicizia rilanciati, in questi giorni, da Athletica Vaticana con le atlete e gli atleti di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Georgia, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro e San Marino.

– Foto Ufficio Stampa Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).

