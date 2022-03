ROMA (ITALPRESS) – Importanti interventi per L’Ater della Provincia di Roma. Con più di 68 milioni di euro l’edilizia pubblica si rinnova, andando incontro ai bisogni dei cittadini.

“L’edilizia popolare è un tassello fondamentale per il nostro vivere comune. E’ importante la riqualificazione delle aree e degli edifici, per rimodernare e creare delle realtà al passo coi tempi. La nostra Regione ha a cuore questo tema, che sarà centrale anche nel PNRR del Lazio, con stanziamenti per 240 milioni di euro” afferma Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Sono previsti diverse tipologie di azione sugli alloggi popolari:

Interventi legge 80/2014: si tratta essenzialmente di programmi per il miglioramento delle classi energetiche delle unità immobiliari, la riduzione dei costi per il riscaldamento e il miglioramento del comfort abitativo.

Interventi di manutenzione straordinaria: adeguamento di impianti e abbattimento barriere architettoniche.

Contratti di Quartiere II: riduzione del disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa.

PINQUA – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare Decreto numero 395/2020: progetti di rigenerazione urbana finanziati con un investimento articolato in due linee di intervento, senza consumo di nuovo suolo.

Delibera CIPE 127/2017: Progetto che interesserà l’area e il complesso immobiliare di due edifici di proprietà di ATER Provincia di Roma in località Villa Adriana: via Enrico Fermi 2-30, via Guglielmo Marconi 1-21. Le attività prevedono: la riqualificazione degli edifici esistenti; la costruzione di 50 alloggi; la realizzazione di nuove aree verdi attrezzate e attività sportive.

PNRR – Fondo Complementare decreto-legge 6 maggio 2021, numero 59: Interventi diretti alla verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica degli edifici; efficientamento energetico; razionalizzazione spazi di edilizia residenziale pubblica; operazione di acquisto di immobili da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di interventi di manutenzione; locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari oggetto di interventi di manutenzione.

Playground: Progetto del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che promuove lo sport. E’ stato previsto uno stanziamento per la realizzazione di aree sportive attrezzate tra cui quella di Guidonia – Villalba (via Trento 60).

Ossigeno: Nuovi alberi e verde nelle zone ATER.

Programma straordinario di manutenzione in Fiumicino: Interventi che interessano in particolare gli immobili del Villaggio Azzurro.

