Aston Martin Vanquish, no time to die…

ROMA (ITALPRESS) - Torna Vanquish, l'Aston Martin più potente nella storia ultra centenaria del marchio britannico reso celebre dal connubio con l'agente segreto James Bond. La nuova Vanquish si colloca all'apice della gamma di auto sportive a motore anteriore, mettendo in luce l'eccezionale capacità ingegneristica dell'azienda. Alimentata da un nuovo V12 Twin-Turbo da 5,2 litri che eroga 835 cavalli e 1.000 Nm di coppia, la Vanquish ha un'incredibile accelerazione e una velocità massima di oltre 345 km all'ora, la più alta mai raggiunta da un'auto di serie Aston Martin. Con un telaio perfezionato nei dettagli, la Vanquish sfrutta la potenza dei più sofisticati sistemi di propulsione, telaio e frenata, offrendo una combinazione di carattere e funzionalità che fonde il comfort di una GT che macina chilometri senza sforzo con la precisione, la versatilità e la coinvolgente e divertente esperienza di guida di una supercar. Questo anche grazie agli ammortizzatori Bilstein DTX, il differenziale posteriore elettronico e pneumatici Pirelli P ZERO da 21 pollici. La carrozzeria è in fibra di carbonio; mentre gli interni utilizzano un mix di materiali che esaltano la sensazione di lusso e qualità, dove spiccano il tetto panoramico in vetro e il sistema personalizzato di infotainment. La produzione annuale è limitata a meno di 1.000 unità. yvi/mrv