PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Assunta Legnante è medaglia d’argento nel lancio del disco femminile F11 ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Con il 38.01 realizzato al quarto lancio, migliora misura in stagione, l’azzurra ha chiuso alle spalle della cinese Liangmin Zhang, oro con 39.08, e davanti all’altra lanciatrice della Cina in gara Enhui Xue, bronzo con 37.67. Per Legnante, che ha confermato l’argento conquistato a Tokyo, si tratta della quinta medaglia paralimpica.

– foto Cip/Eva Pavia

(ITALPRESS).

