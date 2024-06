CAGLIARI (ITALPRESS) – Si chiudono con i titoli della sciabola a squadre A1 conquistati dalle Fiamme Oro al maschile e dalle Fiamme Gialle al femminile i Campionati Italiani Assoluti di Scherma Cagliari 2024 organizzati tra gli impianti di Monte Mixi e il PalaPirastu dall’Accademia d’Armi Athos. Il titolo maschile va alle Fiamme Oro, con Luca Curatoli – per lui bis dopo il titolo individuale conquistato ieri -, Francesco Bonsanto, Riccardo Nuccio e Pietro Torre, che superano 45-37 in finale i Carabinieri (Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Mattia Rea). Medaglia di bronzo per l’Esercito, che con Dario Cavaliere, Gabriele Foschini, Emanuele Nardella e Giovanni Repetti vince per 45-40 la finale 3° e 4° posto contro contro le Fiamme Gialle (Enrico Berrè, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani e Francesco Pagano). La prova femminile viene vinta dalle Fiamme Gialle (Benedetta Fusetti, Camilla Mancini, Manuela Spica, Irene Vecchi), che superano 45-39 le Fiamme Oro (Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Mariella Viale). Decisiva una grande frazione di Benedetta Fusetti che con un 11-3 inflitto a Martina Criscio ribalta il punteggio a metà finale, con la squadra delle finanziere che poi controlla con autorevolezza fino alla fine. Bronzo per l’Aeronautica Militare (Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Claudia Rotili), che nella finale per il 3° posto supera 45-30 il Frascati Scherma (Diletta Andaloro, Francesca Burli, Valeria Fondi e Lucia Lucarini in prestito dalle Fiamme Rosse). Nell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti che chiudono la stagione agonistica nazionale è stato assegnato il Trofeo Interforze 2024 vinto dalle Fiamme Oro Roma. Il Trofeo Interforze premia il Gruppo Sportivo in uniforme che ha ottenuto il maggior punteggio nelle prove delle categorie maggiori e giovanili in tutti i Campionati Italiani.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

