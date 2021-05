RICCIONE (ITALPRESS) – Da Riccione a Riccione: la costante per Leonardo Cortini del Circolo Schermistico Forlivese è il gradino più alto del podio. Il classe 2006 di Forlì aveva vinto l’ultimo titolo tricolore della categoria Ragazzi e oggi, a due anni di distanza e con di mezzo la pandemia, si è laureato campione d’Italia Cadetti. Alle sue spalle, al secondo posto, Matteo Galassi del Circolo della Spada Cervia, mentre si sono piazzati terzi Damiano Albonese della San Giusto Scherma e Alessandro Palazzi, portacolori del Circolo Schermistico Forlivese come il vincitore. Nella nona giornata di gare dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2021 a Riccione erano 143 gli atleti in pedana a contendersi il titolo tricolore della categoria Cadetti spada maschile. Nella parte alta del tabellone dei quarti di finale Galassi s’era imposto su Fabio Mastromarino della Scherma Pistoia 1894 per 15-11, mentre con lo stesso punteggio Palazzi aveva superato Lucio Puliti del Club Scherma Roma. L’altra semifinale si delineava invece con la vittoria di Albonese su Marco Pellitteri della Roma Fencing, per 15-9, e con il successo di Cortini contro Giacomo Patrick Pietrobelli della Bergamasca Scherma con il punteggio di 15-6. La prima semifinale, sul filo dell’equilibrio, vedeva Galassi spuntarla 15-14 su Palazzi, mentre Cortini allungava nella parte conclusiva del match contro Albonese chiudendo sul 15-12. In finale il successo di 15-9 per Cortini su Galassi, penalizzato anche da un infortunio. Una coincidenza che, con fair play, il neo campione d’Italia Under 17 non ha omesso di sottolineare: “Questa vittoria mi ripaga di tanti sacrifici. Mi dispiace aver tirato però la finale contro un atleta infortunato. Per questo, con rispetto, non ho esultato pur tirando al massimo perchè sapevo di affrontare uno spadista di grande valore – le parole di Cortini – L’approccio alla stagione in campo regionale è stato duro, ho fatto fatica a qualificarmi alla gara dei Giovani e tutti ciò mi è servito per arrivare a questa gara al meglio”.

Domani, nella decima e ultima giornata di gare sulle pedane del Playhall, si assegnerà il titolo tricolore di spada maschile Giovani.

(ITALPRESS).