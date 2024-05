CAGLIARI (ITALPRESS) – Mancano due settimana al via dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma Cagliari 2024, organizzati dall’Accademia d’Armi Athos negli impianti di MonteMixi dal 5 al 10 giugno, con le finali in programma al PalaPirastu nel pomeriggio. Cinque giorni di gare che vedranno coinvolti oltre 500 atleti impegnati a contendersi i titoli di campioni italiani individuali e quelli a squadre di Serie A1, con le principali società militari e civili d’Italia ai nastri di partenza. Tanti i campioni attesi nel capoluogo sardo a poche settimane dalla partenza per l’impegno più importante del quadriennio: i Giochi Olimpici di Parigi 2024 per i quali l’Italia ha qualificato tutte e sei le squadre e si presenta tra le favorite per la vittoria del medagliere nella disciplina, ruolo confermato dagli incoraggianti risultati della stagione di Coppa del Mondo appena conclusa. A guidare il plotone dei campioni azzurri attesi in città Arianna Errigo, scelta dal Coni come portabandiera italiana nella cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici, numero 4 del ranking FIE di fioretto femminile. Con lei, ad ambire al titolo italiano, anche le compagne d’arma Martina Favaretto e Alice Volpi, rispettivamente numero 2 e 3 del ranking mondiale.

Ma saranno tanti i protagonisti in gara nonostante il forfait del campione olimpico Daniele Garozzo, che ha annunciato il suo ritiro dall’agonismo per problemi cardiaci. Il fioretto maschile potrà contare infatti su due campioni del mondo come Alessio Foconi e Tommaso Marini, la sciabola sui plurititolati a livello internazionale Irene Vecchi, Luca Curatoli e Luigi Samele, la spada su Mara Navarria e Rossella Fiamingo (tre titoli mondiali in due) e su Alberta Santuccio (vicecampionessa del mondo in carica), oltre che su Giulia Rizzi. Per la spada maschile occhi puntati sul vicecampione del mondo Davide Di Veroli.

