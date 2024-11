ROMA (ITALPRESS) – Da oggi la tecnologia si mette al servizio della Basilica di San Pietro: come lo è stato per altre occasioni un nuovo ecosistema digitale, altamente innovativo, mette a disposizione di fedeli e pellegrini informazioni aggiornate, servizi e strumenti avanzati per rendere più accessibile e inclusiva la Basilica quale luogo di fede e di preghiera. Grazie all’innovazione tecnologica e all’Intelligenza Artificiale, adeguatamente guidata e controllata, il centro mondiale della Cristianità si avvicina ancora di più alle persone, ponendole al centro e protagoniste della visita. La piattaforma integra e valorizza al meglio tutti i servizi relativi alla Basilica di San Pietro, rendendoli disponibili in quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Sarà reso possibile ai pellegrini conoscere gli orari delle celebrazioni religiose, pianificare il proprio percorso di visita e prenotare specifici accessi riservati e itinerari guidati.

La piattaforma, offre un sistema integrato di servizi che include: prenotazioni online con accessi dedicati per ridurre le attese, audioguide multilingua, esperienze virtuali immersive powered by Microsoft Al. Prenotazioni alla Basilica di San Pietro e visite immersive Il sistema di prenotazione offre ai pellegrini vantaggi come la riduzione dei tempi di attesa e la pianificazione della visita in Basilica, con il supporto di un’audioguida. Per chi non può recarsi a Roma, è resa disponibile sulla piattaforma un’esperienza virtuale immersiva che, grazie all’Intelligenza Artificiale messa a disposizione da Microsoft, permette di partecipare spiritualmente e culturalmente al prossimo Giubileo anche da remoto, esplorando ogni dettaglio della Basilica di San Pietro. Il progetto è realizzato in collaborazione con Assist Group, leader nella comunicazione strategica multicanale a livello internazionale, che attraverso le sue società specializzate garantisce l’eccellenza tecnica dell’intero ecosistema.

