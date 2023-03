L’assicurazione moto che conviene

La passione per le due ruote è molto diffusa: sono tanti i novelli centauri che amano percorrere chilometri di strada in totale libertà evitando le auto. Per muoversi in sicurezza è necessario disporre di tanti requisiti, necessari al fine di evitare paurosi incidenti e di tutelare l’incolumità del conducente.

La polizza assicurativa per la moto ha lo scopo di consentire all’assicurato la copertura per danni eventuali causati da lui o di cui è parte lesa per una somma stabilita dallo stesso contratto.

Le garanzie della polizza moto

Salire in sella in completa sicurezza: è questo lo scopo dell’assicurazione moto, al fine di garantire efficienza e protezione ogni qualvolta si utilizzi una due ruote.

La polizza moto di UnipolSai, ad esempio, offre fino al 30% di sconto e, con una garanzia aggiuntiva, è possibile sospenderla quando la moto non viene utilizzata. Un fattore importante da tener presente consiste nel fatto che questa compagnia assicurativa permette di effettuare un preventivo online, per poi recarsi in agenzia e sottoscrivere il contratto a cui si è interessati con uno dei consulenti specializzati, presenti su tutto il territorio nazionale.

In generale, la polizza moto ti può assicurare per più tipi di danni al veicolo, anche incendi, esplosioni, fulmini e scoppi.

Non hai un box o garage a disposizione e spesso sei costretto a sistemare all’esterno la tua moto? Niente paura, perché la polizza moto ti può assicurare da rapina, furto del veicolo o di oggetti in esso contenuti

Purtroppo, chi guida un mezzo a due ruote è ben consapevole che gli imprevisti possono capitare: per questo, la polizza assicurativa è in grado di fornire la copertura per i danni provocati da qualsiasi sinistro e, altresì, da quelli causati dalla salita o dalla discesa dal veicolo subiti da chi guida il mezzo in tua assenza.

Una polizza innovativa e conveniente

Viviamo nell’era digitale ed essere sempre connessi è la prerogativa di tanti: per questo molte compagnie assicurative hanno creato una App che consente di ricevere aggiornamenti, allo scopo di semplificare la vita di ogni cliente. Ogni tipo di servizio è disponibile durante l’arco della giornata, dal soccorso stradale all’apertura di un sinistro, fino all’acquisto o all’eventuale rinnovo della polizza.

Grazie all’app, si può sempre richiedere il soccorso, anche durante le ore notturne, e attendere il carro attrezzi, mentre, in caso di incidente, è possibile caricare le foto, seguire in tempo reale lo stato della pratica, contattare il perito o il liquidatore e ricevere le notifiche per ogni aggiornamento. Hai dimenticato di passare in agenzia per il pagamento? Con l’app è possibile rinnovare la polizza e verificare la copertura attuale consultando i documenti contrattuali. Inoltre, per qualsiasi dubbio e perplessità è sempre possibile contattare il proprio agente, che ti richiamerà in maniera tempestiva ed è possibile calcolare un preventivo per tutte le tipologie di rischi.

Con l’ausilio dell’app sei sempre informato anche sulle condizioni meteo e riceverai un’allerta utile a metterti al riparo in caso di acquazzone improvviso, grandine o neve: in questa maniera, se sei in moto hai la possibilità di ripararti e mettere al sicuro te stesso e il tuo mezzo da eventuali danni da fenomeni atmosferici.

L’app è uno strumento necessario che ogni compagnia assicurativa mette a disposizione dei propri clienti anche per poter semplificare i pagamenti del bollo, i parcheggi, le multe, e per poter effettuare il rifornimento della benzina. Un mondo di servizi a portata di click.

Come pagare la polizza

La scelta del pagamento della polizza è libera, si può decidere di effettuarla in un’unica soluzione o in 12 rate mensili senza costi in più.

Il frazionamento mensile del premio della polizza avviene sul conto corrente bancario o sulla carta di credito: è possibile scegliere la modalità preferita e cambiarla in qualsiasi momento anche durante il corso dell’anno.