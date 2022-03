VENEZIA (ITALPRESS) – Gli assessori comunali alle Politiche educative, Laura Besio, e alla coesione sociale, Simone Venturini, hanno ricevuto questa mattina a Ca’ Farsetti alcuni studenti della “Spallanzani”. L’istituto” è “Scuola Ambasciatrice Unicef”, ed ha attivato un progetto di “Cittadinanza attiva” che prevede l’elezione dei rappresentanti di classe e di istituto i quali si riuniscono in Assemblee di classe e in Consigli Consultivi per essere ascoltati, dare voce alle loro richieste e cercare soluzioni migliorative in modo da stare bene a scuola. Il progetto prevede anche che i rappresentanti di istituto abbiano la possibilità di confrontarsi con l’Amministrazione comunale. “È un modo – hanno sottolineato gli assessori Besio e Venturini – per dare voce ai ragazzi in una concreta esperienza educativa, rendendoli protagonisti nel portare il proprio contributo anche attraverso una collaborazione con gli adulti. Un modo per avvicinare i ragazzi dalla più giovane età a regole e responsabilità che stanno alla base di una società democratica”.

(ITALPRESS).

