VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore comunale al Turismo, Simone Venturini, è intervenuto questa mattina alla tavola rotonda “Turismo & cultura d’impresa” che si è svolta all’ Auditorium Cesare De Michelis di M9, nell’ambito del Festival delle Idee, in collaborazione con il Lonely Planet UlisseFest. Si è trattato di un momento di confronto e di riflessione tra istituzioni, con l’intervento di case studies regionali e nazionali di successo. L’obiettivo era quello di mettere in luce le potenzialità e le risorse di una particolare forma di turismo che passa attraverso musei e archivi aziendali, fabbriche e botteghe artigiane, che rappresentano un settore fondamentale del Made in Italy. La mattinata è stata anche l’occasione per fare il punto sulla crescita del fenomeno e confrontarsi sulla strada da perseguire per potenziare e promuovere progetti e collaborazioni.

“Ringrazio gli organizzatori per l’originalità del tema – ha esordito l’assessore Venturini – ovvero il declinare il turismo all’impresa e all’artigianato artistico, un binomio ricco di potenzialità inespresse. Dobbiamo perciò prestare maggiore attenzione al linguaggio e parlare di ‘turismi’, perché ogni turista è diverso e ha interessi diversi. A Venezia, dopo il Covid, abbiamo deciso di ripartire meglio di prima ed essere noi a raccontarci, a presentarci ed essere propositivi, senza accettare passivamente ciò che arriva o vivere di rendita. Ecco perché abbiamo invertito la rotta e proposto iniziative attrattive e di qualità, come ad esempio in questi giorni, Homo Faber e il Salone dell’Alto Artigianato italiano, che mettono in mostra il meglio della produzione artistica e artigianale della nostra città, quel saper fare che contraddistingue la nostra offerta e impreziosisce ulteriormente il territorio veneziano”.

