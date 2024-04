CAGLIARI (ITALPRESS) – “Un patto per il benessere in agricoltura partendo dalle principali emergenze, che sono le spettanze al comparto agricolo, ma anche una riforma delle agenzie che gravitano in agricoltura. E poi soprattutto ricontrattare la Pac, con l’inclusione dell’ovicaprino nei contributi”. Così l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, che oggi ha incontrato le associazioni di categoria a Cagliari. “La competizione nel mercato ci porta a fare scelte diverse – spiega Satta – le agenzie costituite nel 2006 hanno necessità di una riorganizzazione per rispondere alle nuove esigenze del comparto. La priorità è abbattere questa burocrazia”.

foto: ufficio stampa regione Sardegna

(ITALPRESS).