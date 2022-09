MILANO (ITALPRESS) – L’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha visitato, nel corso della mattinata di oggi, Gastech 2022, la Fiera mondiale dell’energia in programma a Rho (Milano) fino all’8 settembre. “C’è grande soddisfazione per aver ospitato un evento internazionale come ‘Gastech 2022′ in Lombardia,” ha spiegato lo stesso assessore. “C’è però anche forte preoccupazione rispetto al tema dei costi dell’energia. E’ oramai un anno che continuiamo a rilanciare la nostra preoccupazione. Ora attendiamo le risposte dovute dall’Europa nella speranza che venerdì, quando i ministri europei si incontreranno nuovamente, sia veramente il giorno decisivo; ci aspettiamo risposte chiare e strumenti immediati ed efficaci per salvaguardare imprese e lavoratori. Senza risposte e strumenti il rischio di una crisi sociale è imminente”, ha concluso l’assessore.(ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa asessore Guidesi