Il Consiglio Direttivo Federale, riunitosi in video conferenza, ha deliberato di indire lo svolgimento della 97^ Assemblea Nazionale Ordinaria Fgi per il giorno 15 novembre 2020 presso l’Hotel Cavalieri Hilton – A Waldorf Astoria, a Roma. Deciso anche l’ordine del giorno dei lavori assembleari che avranno inizio alle ore 10:00 in prima convocazione ed alle 11:30 in seconda. La circolare di convocazione dell’assise elettiva sarà comunicata ai soggetti interessati entro e non oltre il giorno 16 settembre 2020. E’ stato altresì deliberato di far svolgere l’elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici e i rispettivi sostituti il giorno 11 settembre, presso le sedi dei Comitati/Delegazioni Regionali, in prima convocazione alle ore 9.00 e in seconda alle 10.00 e che l’orario di apertura dei seggi sarà dalle ore dalle 9:00 alle 17:00 (per un totale di otto ore continuative nel rispetto dello Statuto federale), nonché di fissare il termine di presentazione delle candidature, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del Regolamento Organico, entro e non oltre le ore 16.00 del 27 agosto 2020. Sono stati infine disposti tutti gli altri adempimenti prodromici allo svolgimento dell’Assemblea.

