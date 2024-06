Assemblea Confcommercio, terziario pilastro della crescita

ROMA (ITALPRESS) - Un impegno europeo per una global minimum tax su multinazionali e grandi player digitali, il ruolo della contrattazione per aumentare i salari, la lotta alla desertificazione dei centri storici causata dalla chiusura dei negozi. Sono alcuni dei punti affrontati dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli nel corso dell’Assemblea nazionale 2024 dell’associazione di categoria. All’assemblea è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sottolineato l’importanza del commercio nel contesto sociale ed economico. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha fatto il punto sulla strategia del governo per la crescita delle imprese. f07/sat/gtr