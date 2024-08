ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dei primi sei mesi del 2024, l’Inps ha erogato un totale di 9,9 miliardi destinati a 9,8 milioni di figli e 6,2 milioni di nuclei familiari per l’assegno unico universale (Auu). I quasi 10 miliardi erogati nel primo semestre segnano un nuovo record rispetto ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022. In totale, ad oggi, sono stati destinati alle famiglie 41,3 miliardi. In dettaglio, per i primi sei mesi del 2024, sono stati beneficiati 6.198.748 nuclei familiari, per un totale di 9.819.357 figli. Nel mese di giugno l’importo medio per figlio, inclusi i relativi incrementi, si attesta sui 170 euro.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).