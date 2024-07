Assegno di inclusione, accolte 698 mila domande

ROMA (ITALPRESS) - Al 30 giugno 2024 sono state accolte 698 mila mila domande relative all'Assegno di inclusione. Fanno riferimento ad altrettanti nuclei familiari e coinvolgono circa 1,7 milioni di cittadini. Per il Supporto Formazione Lavoro sono state 96 mila le persone a cui è stata accolta la domanda e per le quali è stata erogata la prestazione. È quanto emerge dall’ Osservatorio statistico dell’Inps. In particolare, nel mese di maggio il numero di nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di Inclusione è stato pari a 625 mila, mentre l'importo medio erogato mensilmente è pari a 618 euro. Il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone. sat/mrv