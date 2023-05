LOANO (ITALPRESS) – Si è svolto nello scenario della Marina di Loano il campionato italiano di Paratriathlon. Sono stati 39 gli atleti al via all’apertura della seconda giornata di gare. Sono state assegnate le maglie tricolori di specialità per i 750 metri di nuoto iniziali, 19,5 km di ciclismo su un circuito di 5 giri cittadini e 3 giri finali di corsa per un totale di 5 km sul lungomare cittadino. “Sono state tante le emozioni in questo fantastico campionato italiano di paratriathlon che si è svolto a Loano in cui tanti atleti e tante atlete si sono dati battaglia per le maglie tricolori – ha spiegato il Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei – Voglio ringraziare l’area tecnica, le guide, gli accompagnatori, gli organizzatori che hanno ci hanno regalato una pagina emozionante della nostra disciplina in un contesto particolarmente evocativo. Ringrazio anche – ha infine concluso – l’amministrazione comunale di Loano e la Marina di Loano per averci ospitato”. Questa la lista completa dei vincitori.

MASCHILE

PTM1 Lorenzo Nunziata (CUS Parma)

PTM2 Matteo Giambartolomei (Happiness Group)

PTS2 Gianluca Valori (K3 Cremona)

PTS3 Giovanni Sciaccaluga (Doria Nuoto 2000 Loano)

PTS4 Fabrizio Suarato (Ermes Triathlon)

PTS5 Francesco Mottola (Firenze Tri)

PTVI B1 Alberto Tomberli (Firenze Tri)

PTWC H1 Giovanni Achenza (G.S. Fiamme Azzurre)

PTWC H2 Pier Alberto Buccoliero (Firenze Tri)

PTVI B2/B3 Manuel Lama (Cesena Triathlon)

FEMMINILE

PTM1 Myrta Pace (CUS Parma)

PTS4 Azzurra Carancini (Team Ladispoli Triathlon)

PTS5 Serena Banzato (Woman Triathlon)

PTVI B1 Anna Barbaro (G.S. Fiamme Azzurre)

PTVI B2/B3 Francesca Tarantello (Valdigne Triathlon)

PTWC H1 Rita Cuccuru (707)

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).