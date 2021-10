RICCIONE (ITALPRESS) – Dopo i primi tre giorni di gare dedicati al fioretto oggi la spada ha fatto il suo debutto nel programma del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving a Riccione. La giornata di oggi, infatti, si è aperta con la prova di spada femminile Giovanissime che ha decretato la vittoria di Dana Rezzonico, in gara in rappresentanza del Pro Patria Busto Arsizio, su Nina De Curtis dell’Accademia Olimpica Beneventata. L’atleta in gara con la società lombarda, dopo un match vivo e combattuto fino agli ultimi secondi disponibili, ha avuto la meglio all’ultima stoccata concludendo l’assalto sul 9-8, ma essendo di nazionalità svizzera, il titolo italiano di categoria è andato alla campana De Curtis. Sul terzo gradino del podio sono invece salite Ambra Moschini del Cesare Pompilio Genova e Francesca Aina della Pro Novara Scherma. L’altra prova di giornata è stata quella di fioretto categoria Ragazze, la cui finale è stata la stessa del 2019, quando Giorgia Ruta del Fides Livorno e Alessandra Tavola della Comense Scherma parteciparono tra le Bambine. Anche stavolta a spuntarla col punteggio di 15-12 è stata la livornese, che in precedenza aveva sconfitto 15-8 Beatrice Musco del Dlf Venezia e in semifinale 15-5 Sophia Di Paolo del Club Scherma Ancona. Alessandra Tavola, invece, era giunta in finale vincendo 15-13 l’assalto su Eleonora Carraro (Comini Padova). Domani il programma di gare prosegue con la spada femminile Ragazze e con il fioretto femminile Allieve.

