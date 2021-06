VILLAFRANCA DI VERONA (ITALPRESS) – Matteo Dei Rossi, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo, Veronica Martini, Rossana Pasquino e Rossella Placuzzi sono i campioni d’Italia 2021 di scherma paralimpica nella specialità della spada. E’ il verdetto della terza giornata di gare ai campionati italiani in corso a Villafranca di Verona, sulle pedane installate presso il Best Western Plus Hotel Expo. Nella spada maschile categoria A in finale si è consumata la rivincita della sfida di 24 ore prima nel fioretto: a imporsi stavolta è stato Matteo Dei Rossi (Scherma Treviso) sul senese Matteo Betti (Fiamme Azzurre) per 15- 8, al terzo posto si sono classificati Mattia Galvagno (Pisascherma) ed Edoardo Giordan (Fiamme Oro). La categoria B degli uomini ha visto il successo del frascatano Gianmarco Paolucci (Fiamme Oro) che ha sconfitto in finale Michele Massa (Accademia Scherma Fermo) con il punteggio di 15-13, mentre si sono piazzati terzi Davide Costi (Penta Modena) e Michele Vaglini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo). Nella prova C maschile, invece, vittoria di Leonardo Rigo (Zinella Scherma San Lazzaro) che ha avuto la meglio su William Russo (Club Scherma Palermo) per 10-4. Completano il podio Matteo Addesso (Zinella Scherma San Lazzaro) e Claudio Radicello (Circolo Schermistico Mazarese). In gara anche Rossella Placuzzi della Zinella San Lazzaro, alla quale è andato il titolo femminile della categoria C. Tra le donne categoria A vittoria di Veronica Martini (Koala Reggio Emilia) che in finale ha superato all’ultima stoccata, per 6-5, Sofia Brunati (Circolo Scherma Lecco); terze Letizia Baria (Scherma Pistoia 1894) e Rebecca D’Agostino (Accademia Scherma Lia). Nella categoria B femminile è stata la campana Rossana Pasquino (Fiamme Oro) ad aggiudicarsi il titolo, secondo posto per Alessia Biagini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), sconfitta nel match decisivo per 15-7; terza piazza di Julia Anna Markowska (Fiamme Oro) e Susanna Ferrante (Accademia Scherma Milano). Domani, mercoledì 2 giugno, ultima giornata dei tricolori paralimpici in Veneto con la sciabola maschile e femminile categorie A e B, gare che avranno inizio alle 10.30. Diretta televisiva su Rai Sport + HD dalle ore 12.45.

