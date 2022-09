Assarmatori, per il mercato la sfida della decarbonizzazione

Gli armatori sono pronti ad affrontare le sfide della decarbonizzazione ma occorre intervenire in modo intelligente e con investimenti mirati, per proteggere il sistema e aiutare un mercato, quello italiano, che è il più importante d'Europa. Lo spiega in un’intervista all’Italpress Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori. sat/mrv