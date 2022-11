Assalto a furgone che trasporta tabacchi, due arresti a Palermo

Sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere due palermitani gravemente sospettati di avere messo a segno, lo scorso 8 settembre, in via Simone Gulì, a Palermo, una rapina ai danni di un furgone adibito al trasporto di tabacchi lavorati. In manette è finito un 34enne; mentre il provvedimento è stato notificato in carcere, dove si trova detenuto per altra causa, ad un 38enne. L'indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato. vbo