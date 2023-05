ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio, ad Assago in Via Matteotti si svolgerà la Sagra di inizio estate. Come sempre offrirà un programma ricco di iniziative, spettacoli e intrattenimento. Concerti all’aperto, spettacoli unici e coinvolgenti, cene, mercati degli hobbisti e per i più piccoli gonfiabili. “Come ogni anno – spiega l’assessore alle Manifestazioni, Cultura e Biblioteca Santagostino Donatella – abbiamo voluto regalare alla cittadinanza tre piacevoli giornate all’insegna dello svago e del divertimento, tra bancarelle, gonfiabili per i più piccini, biblioteca in piazza tra intrattenimenti e novità. Come gli anni precedenti, ho voluto dare visibilità ai giovani talentuosi di Assago, che vedremo con uno spettacolo live il venerdì sera seguito dal sabato con un concerto di una tribute band che ci farà ballare e concludendo nella serata della domenica con lo show esilarante del famoso trasformista Dario Ballantini. Colgo l’occasione per ricordare che gli eventi estivi proseguiranno anche a giugno con l’ormai consolidata iniziativa del “cinema in piazza” che inizierà mercoledì 31/5 fino a metà giugno, tre serate da trascorrere insieme nelle piazze, in cui verranno proiettate pellicole di commedie divertenti… ma altre tante novità vi attendono nel mese di giugno. Non mi resta che augurare buon divertimento, vi aspetto numerosi”. “L’estate sta arrivando e con lei anche quest’anno tornerà la bella Sagra di maggio – commenta il Sindaco Lara Carano – Un appuntamento consolidato che di volta in volta si arricchisce di novità sempre più interessanti e coinvolgenti. Saranno tre giorni di svago e divertimento per adulti e bambini. Con l’occasione inaugureremo anche la nuova parte del Parco Padre Pio, regalando a principesse e principini un nuovo spettacolare castello dove inventare meravigliosi giochi. Io come sempre, vi aspetto per salutare insieme l’arrivo della bella stagione e per condividere tanti momenti piacevoli e divertenti”.(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Comune di Assago