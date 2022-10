ASSAGO (MILANO) Dopo un giorno di chiusura in segno di lutto, ha riaperto questa mattina alle 9 il Supermercato Carrefour di Milano Fiori ad Assago, dove giovedì sera ha perso la vita il cassiere Luis Fernando Ruggieri e altre persone sono state accoltellate dal 46enne Andrea Tombolini. Un ritorno alla normalità che però non vuole dimenticare quanto successo, come dimostrano i numerosi mazzi di fiori e biglietti di condoglianze lasciati nel luogo del tragico accoltellamento. Tanti i curiosi, anche se i corridoi del supermercato non sono pieni come al solito in questo sabato, forse per paura o per rispetto nei confronti del recente lutto. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it