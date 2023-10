ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – Domenica 1 ottobre è giunto al termine l’ormai consueto appuntamento con l’attesa Sagra settembrina di Assago. Quest’anno non a caso ha preso il nome di “Non solo Sagra 2023”, denominazione che racchiude la novità che ha contraddistinto questa edizione, ossia l’attesa inaugurazione del nuovo spazio ludico-culturale nel giardino della Biblioteca. Dopo il cerimoniale del taglio, che ha visto protagonisti il Sindaco Lara Carano, il Presidente del Consiglio Comunale, On. Graziano Musella, l’Assessore alle Manifestazioni e alla Cultura e Biblioteca, Donatella Santagostino, promotrice del progetto e l’Assessore allo Sport e alla Sicurezza Marco La Rosa, i tanti partecipanti hanno potuto apprezzare le modifiche strutturali, i tre gazebo destinati non solo a giochi da tavolo ma anche a svariati usi e il nuovo palco ideato per molteplici future iniziative; la prima di queste ha visto protagonisti i virtuosi ragazzi del Coro delle Stelle che hanno incantato i tantissimi presenti con la loro spettacolare esibizione musicale. Si tratta di un gruppo nato nel 2005, composto da un gruppo di bambini, ragazzi ed adulti che cantano a scopo solidale, portando la loro musica in tutti i luoghi dove c’è bisogno di un sorriso. Parte del ricavato dell’esibizione di ieri andrà al reparto di oncologia del San Matteo di Pavia e all’associazione italiana sindrome di Alexander. “Domenica si è finalmente inaugurato il nuovo spazio ‘ludico/culturalè della biblioteca che andrà ad ampliare l’intera struttura bibliotecaria, dove tutti gli utenti potranno anche beneficiare, oltre all’area interna, anche di un piacevole ambiente esterno, dove sono state istallate strutture destinate a diverse iniziative. – commenta entusiasta l’Assessore alle Manifestazioni e alla Cultura Donatella Santagostino – Questo è il primo passo di un piano di riqualificazione, già in progetto, che ho fortemente voluto, e che prevede molteplici migliorie strutturali, cosi da completare entro fine mandato, l’intera struttura”. “Da quando sono Sindaco mi sono accorta di quanti artisti sono presenti nel nostro territorio – sottolinea orgogliosa il primo Cittadino, Lara Carano – Abbiamo tanti giovani che cantano e suonano, tanti ‘meno ‘giovanì che scrivono libri e poesie, molti cittadini che dipingono e che ci chiedono di esporre i loro quadri: ecco, questo spazio è stato pensato e realizzato proprio per loro, per rendere finalmente pubblica la loro arte. L’assessore Santagostino e tutta l’Amministrazione Comunale hanno voluto fortemente la sistemazione dell’esterno della Biblioteca e da adesso in poi sarà finalmente possibile permettere agli artisti in erba di esibirsi in pubblico”. “Assago è stato eletto miglior Comune d’Italia per vivibilità: la realizzazione di questo nuovo spazio ‘ludico/culturalè – racconta l’Onorevole Graziano Musella, Presidente del Consiglio Comunale – fa dunque parte di un ampio progetto volto all’attenzione delle esigenze dei cittadini assaghesi. Tra queste non potevamo certo tralasciare le inclinazioni artistiche dei nostri giovani e meno giovani. Per questo motivo abbiamo realizzato un luogo dove poterle serenamente coltivare. Un palco dove potersi esibire, gazebo predisposti per varie iniziative ludico/culturali, una piacevole e curata ambientazione, tutto realizzato per offrire ai cittadini un luogo d’incontro e di confronto. Domenica scorsa, perciò, non è stato solo inaugurato un nuovo spazio, ma è stata consolidata la volontà della nostra Amministrazione di offrire ai cittadini assaghesi una qualità della vita sempre migliore”. Non solo Sagra 2023 è stata sicuramente una splendida edizione che oltre a tanto divertimento e ottima musica ha regalato a tutti i cittadini assaghesi uno spazio unico e funzionale dove coltivare e far crescere le proprie passioni artistiche.(ITALPRESS).

Foto; ufficio stampa Comune di Assago