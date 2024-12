MESSINA (ITALPRESS) – “L’Azienda Sanitaria di Messina ribadisce l’importanza della prevenzione primaria e dell’informazione, elementi chiave per la salute della comunità. Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e collaborato a questa iniziativa, fondamentale per il benessere della cittadinanza”. A dirlo Maria Gabriella Caruso, direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’Azienda Sanitaria oggi a Piazza Cairoli a Messina dove sono stati presenti medici per informare e sensibilizzare la popolazione sui corretti stili di vita e per individuare i fattori di rischio associati alle malattie croniche degenerative. Dalle 9.00 alle 17.00, i professionisti della salute hanno offerto servizi di informazione e vaccinazione, contribuendo così alla promozione della salute pubblica. Durante l’iniziativa, è stato attivato un ambulatorio da campo che ha fornito: vaccinazione anti papilloma virus, fondamentale per la prevenzione del cancro dell’apparato genitale e orofaringeo, e vaccinazione antinfluenzale.

Questa manifestazione è stata realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Messina, della Messina Social City, della Croce Rossa Italiana, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” e della Brigata Aosta. Il Direttore del Servizio Prevenzione Epidemiologica e Medicina Preventiva dell’Asp di Messina Salvatore Sidoti ha rimarcato: “Eventi come quello di oggi sono cruciali per sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione e della salute. La vaccinazione è uno strumento fondamentale per proteggere la comunità e ridurre il rischio di malattie. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questa importante iniziativa”.

“L’iniziativa odierna – ha detto ancora la dottoressa Caruso – rappresenta un passo fondamentale verso la sensibilizzazione della comunità riguardo alla salute e alla prevenzione. E’ importante che i cittadini si prendano cura del proprio benessere e partecipino attivamente a queste campagne di informazione e vaccinazione. Il Comune di Messina è sempre al fianco dell’Azienda Sanitaria per promuovere la salute dei nostri concittadini”.

– foto ufficio stampa Asp Messina –

(ITALPRESS).