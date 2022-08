VENEZIA (ITALPRESS) – “La produzione casearia del Veneto si conferma una delle più affermate a livello internazionale perchè tiene testa non solo sul fronte delle preferenze degli appassionati del gusto ma anche su quello dell’alta qualità delle materie prime e del prodotto. I successi raggiunti da Asiago Dop sono la sintesi di come un’antica tradizione dei nostri casari non sia in contraddizione con una notevole evoluzione qualitativa, vincente sui mercati”. Così il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime le sue felicitazioni per le due posizioni sul podio del Great Taste Awards 2022 dall’Asiago Dop con l’Asiago DOP Stagionato Stravecchio di 24 mesi e l’Asiago DOP Fresco Riserva.

“Mi congratulo per una simile affermazione che fa onore al Veneto – aggiunge il Governatore -. Che il formaggio dell’Altipiano sia stato scelto da una giuria di 500 esperti di tutto il mondo con due affermazioni su un totale di 117 formaggi è un vero merito riconosciuto all’impegno profuso dal Consorzio e alla passione dei produttori. Simili tribune internazionali sono anche una delle chiavi per invitare a conoscere la nostra Regione, quindi un grande volano per la nostra prima industria: il turismo”.

