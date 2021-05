ROMA (ITALPRESS) – “L’ora più buia della notte è quella che precede l’aurora”. Con queste parole il Santo Padre ha accolto la delegazione della Run for SLA in udienza privata in Vaticano. La corsa a tappe quest’anno non si disputerà a causa della pandemia di Covid-19. Una delegazione Asi, patrocinatore e presente anche nel comitato organizzatore della manifestazione, ha donato a Papa Francesco il gagliardetto dell’Ente. “Anche lo sport di base, come tutto il Paese, sta faticosamente uscendo da questa notte buia”, ha così detto, al Santo Padre, Bruno Campanile, vice-presidente di Asi, presente insieme con il consigliere nazionale Davide Magnabosco.

(ITALPRESS).