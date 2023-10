NEW YORK (ITALPRESS) – L’artista italo-americano Marco Gallotta è uno dei vincitori del MvVoart Award.

MvVO ART è un’iniziativa artistica innovativa, che riunisce esperti d’arte e un team di professionisti della pubblicità, marketing, media, branding, comunicazione e tecnologia per creare opportunità per gli artisti. L’obiettivo è offrire una nuova prospettiva alla scena artistica emergente di New York City mettendo insieme arte e commercio. La mostra del 2023 si è svolta nella Powerhouse Arts, nell’ex centrale elettrica di Brooklyn Rapid Transit.

Marco Gallotta è un artista di origini italiane, noto a livello mondiale per le sue tecniche di taglio della carta, disegno, pittura e incisione. Classe 1974, vive a New York dal 1998.

“L’arte gioca un ruolo vitale nella nostra quotidianità e MvVO ART AD ART SHOW la celebra attraverso premi, dibattiti e mostre”, afferma.

