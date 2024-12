ROMA (ITALPRESS) – ART per la prima volta sarà al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, per presentare il suo più recente portafoglio prodotti.

L’azienda umbra porterà il proprio know how nei sistemi innovativi di infotainment connessi. Presso il Booth 35-111@Venetian, ART presenterà la sua gamma di dimostratori all’avanguardia.

I visitatori avranno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva attraverso il nuovo dimostratore ART Digital Cockpit in scala 1:1, che riproduce fedelmente l’innovativa cockpit digitale di ART. I sistemi, completamente integrati, connessi e personalizzabili, progettati per migliorare l’esperienza di guida, incrementare l’efficienza del veicolo e garantire una connettività avanzata, incarnano la visione di ART per il futuro della mobilità e della tecnologia.

Oltre al dimostratore, l’azienda presenterà: ART Motodemo Desktop: un dimostratore dedicato ai motociclisti, che offre un’esperienza di guida immersiva e personalizzabile, grazie al nuovo quadro strumenti ClusterX, dotato di display ad alta risoluzione e processori multimediali. iSDK: un software all’avanguardia che riduce il time-to-market dei nuovi sistemi di infotainment, compatibile con qualsiasi hardware. Ideale per sviluppare interfacce UI/UX personalizzate, questa soluzione supporta anche i settori dei mezzi pesanti, migliorandone efficienza, sicurezza e sostenibilità. V-Cockpit Tool: una piattaforma innovativa che consente la prototipazione rapida e la simulazione di scenari reali tramite realtà virtuale. Grazie al visore VR, gli utenti possono testare e ottimizzare le interfacce utente in modo rapido ed efficiente.

