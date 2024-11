GENOVA (ITALPRESS) – Ancora pochi giorni e su Genova e la Liguria si accenderanno le luci di Natale: sono in corso i preparativi per la giornata di domenica 8 dicembre, quando verrà illuminata piazza De Ferrari, acceso il tradizionale albero e inaugurato il presepe nel palazzo della Regione. Tutte iniziative organizzate in collaborazione con il Comune di Genova. “Come ogni anno – spiega il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – inauguriamo il periodo delle festività natalizie con l’albero, le illuminazioni e il presepe, elementi che raccontano le nostre radici comuni e il patrimonio culturale del territorio. Penso proprio al presepe, che a Genova ha una storia antica e di grande prestigio artistico. Quello che vedremo nel palazzo della Regione proviene dalla scuola settecentesca del presepe genovese, un autentico pezzo d’arte e di storia, che incarna una delle tradizioni presepiali più apprezzate, radicate e riconosciute. Appuntamento quindi l’8 dicembre in piazza De Ferrari per dare tutti insieme il via alle festività – conclude Bucci -, un periodo importante per lo spirito, per la comunità e per la nostra economia”.

“In questi giorni Genova si sta preparando, come ogni anno, alle festività natalizie con l’allestimento del tradizionale albero in piazza De Ferrari, l’accensione delle luminarie nelle delegazioni con i Civ e con i presepi visitabili non solo nel centro città, ma anche nei diversi quartieri – dichiara il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi – ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e lavoreranno nei prossimi giorni per l’allestimento dell’albero in piazza De Ferrari, in particolare i tecnici di Aster, che hanno effettuato le operazioni di innalzamento e posizionamento, e la Polizia locale che si è occupata di seguire la logistica del trasporto in sicurezza”. E’ infatti arrivato questa mattina a Genova l’albero di Natale che verrà allestito e illuminato in piazza De Ferrari, dall’8 dicembre fino alla conclusione delle festività. Si tratta di un abete rosso (Picea abies) alto oltre 17 metri, con un diametro alla base di circa 50 centimetri, proveniente da un’area di pascolo sulle Alpi in località Alpe Grande, in valle d’Intelvi. L’albero è stato donato dal comune di Centro Valle Intelvi, in provincia di Como.

Si tratta di un esemplare isolato cresciuto in un’area oggetto di un intervento di recupero del pascolo da parte del Consorzio Forestale Lario Intelvese. L’obiettivo dell’intervento è aumentare la superficie a disposizione degli allevatori locali per l’alimentazione del bestiame. L’albero è stato preso in carico questa mattina al casello autostradale di Nervi dalla Polizia Locale di Genova e trasportato in piazza De Ferrari. Qui, tra Palazzo Ducale e la fontana, il personale di Aster Genova ha effettuato le operazioni di innalzamento e posizionamento. Sempre Aster creerà, nei prossimi giorni, l’aiuola sottostante.

Sono intanto in corso i preparativi per l’allestimento del presepe della Regione Liguria, che verrà posizionato al piano terra del palazzo della Regione, visibile dall’esterno e protetto da un vetro, grazie alla collaborazione con l’Accademia Ligustica di Belle Arti e la Soprintendenza. Si tratta di una storica composizione del ‘700, già utilizzata in passato per il presepe del palazzo, vincolata e di grande pregio sia per la fattura delle statuine scolpite che per gli abiti in tessuto. L’opera è attribuita a Pasquale Navone, un allievo di Anton Maria Maragliano, uno dei più importanti scultori dell’epoca. Il complesso, restaurato dal Laboratorio Regionale, proviene dalla chiesa di San Bartolomeo Apostolo del quartiere genovese di Staglieno. Uno degli aspetti più significativi che identificano questa natività come emblematica della tradizione del presepe genovese è la presenza di una figura che indossa un paio di pantaloni di tessuto jeans, testimonianza di come questo materiale fosse già usato nel 1700, in particolare dalle classi popolari.

Il presepe verrà inaugurato domenica 8 dicembre alle 17, prima dell’accensione dell’albero e dell’illuminazione di piazza De Ferrari, che sarà, come ogni anno, realizzata e offerta alla città da Iren, che installerà migliaia di lampadine a led a basso consumo sulle facciate dei palazzi che della principale piazza della città. L’innovativo sistema di illuminazione, basato su di una tecnologia brevettata con l’impiego di luci smart e controller intelligenti, consentirà di creare effetti luminosi pensati per esaltare la bellezza e la spiritualità del Natale.

Al termine dell’inaugurazione del presepe, partirà la diffusione di musica in tutta la piazza. Alle 18, via allo spettacolo del Coro delle voci bianche del Teatro Carlo Felice di Genova: prevista l’esecuzione di un medley di canzoni natalizie, durante il quale i palazzi vengono accesi uno per volta, fino all’accensione finale dell’albero. Una volta illuminata interamente la piazza, la musica proseguirà fino alle 19.

foto: ufficio stampa Regione Liguria

