ROMA (ITALPRESS) – Il terzo Airbus A330-200 wide-body di Air Serbia, registrato come YU-ARD e brandizzato EXPO 2027, è stato accolto all’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado. L’aereomobile è destinato ai voli a lungo raggio operati dalla compagnia aerea nazionale serba e il suo aspetto unico promuove la prossima fiera EXPO 2027 che si terrà a Belgrado tra il 15 maggio e il 15 agosto 2027.

“L’espansione del network di destinazioni a lungo raggio è strettamente legata allo sviluppo di una flotta di aerei in grado di operare questi voli – afferma Jiri Marek, CEO di Air Serbia -. Abbiamo operato collegamenti verso il Nord America e la Repubblica Popolare Cinese con due Airbus A330-200 e ora un nuovo aereo della stessa tipologia rafforza la nostra flotta. In previsione della prossima fiera EXPO 2027 e con il desiderio di contribuire alla promozione di questo evento importante per la Repubblica di Serbia e per l’intera regione, abbiamo deciso di presentare l’identità visiva di questa mostra attraverso il terzo aereo wide-body di Air Serbia. Ci aspettiamo che un altro aereomobile simile si unisca alla nostra flotta entro la fine del 2024, marchiato allo stesso modo. Da Chicago e New York, in Occidente, a Tianjin e Guangzhou, in Oriente, gli aerei della compagnia aerea nazionale presenteranno la Serbia ed EXPO 2027 al pubblico mondiale”.

Il terzo aereo wide-body di Air Serbia è stato prodotto nel 2014 e dispone di 22 posti in business class e 240 in economy class, motori Rolls-Royce con una spinta di 71.100 N, un’apertura alare di 60 metri e una lunghezza di circa 59 metri. Può volare a un’altitudine massima di 41.450 piedi. L’identità visiva di EXPO 2027 è stata applicata all’aereo a Lisbona utilizzando 270 decalcomanie speciali.

L’aereomobile Airbus A330-200, registrato come YU-ARB e riportante il nome e l’immagine di Nikola Tesla, si è unito alla flotta di Air Serbia nell’aprile 2021. L’altro Airbus A330-200, registrato come YU-ARC, è stato introdotto nella flotta della compagnia nazionale serba nel novembre 2022. Quest’ultimo prende il nome e presenta l’immagine del famoso scienziato e inventore serbo Mihajlo Pupin.

– foto ufficio stampa Air Serbia –

(ITALPRESS).