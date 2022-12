TORINO (ITALPRESS) – Dopo aver conquistato i visitatori dell’ultima edizione di Eicma e raccolto ampi consensi da parte del pubblico, le due principali novità Suzuki Moto per la stagione 2023 sono pronte a entrare sul mercato. Con l’aggiornamento del listino del 5 dicembre entrano, nelle rispettive categorie, la GSX-8S e la V-Strom 800DE. La filante GSX-8S, che si distingue nel suo segmento per le misure generose della ciclistica, per la grande abitabilità e per la dotazione completa, è venduta a 8.900 Euro. La V-Strom 800DE, che allarga la gamma Sport Enduro Tourer affiancando le V-Strom 650 e 1050, ha un prezzo di listino pari a 11.500 Euro, con un equipaggiamento al top. Componentistica e accessori assecondano una grande vocazione al turismo anche in coppia e lontano dall’asfalto.

La GSX-8S e la V-Strom 800DE sono prenotabili presso la rete dei concessionari ufficiali oppure attraverso la piattaforma Smart Buy all’interno del sito Suzuki. In questo caso il Cliente potrà opzionare la moto preferita anche da casa e a qualsiasi ora del giorno, lasciando un piccolo acconto online e passando poi in concessionaria per formalizzare il contratto. Per entrambe le moto è prevista la consegna a partire dalla prossima primavera. Nel frattempo i motociclisti potranno ammirare la GSX-8S e la V-Strom 800DE alle Première Show, l’evento itinerante, che si concluderà a febbraio 2023. Alle Première Show, oltre alle novità presentate a Eicma, sarà possibile vedere un’altra protagonista, la V-Strom 1050 che si arricchisce della versione DE, con ruota anteriore da 21 pollici e numerosi accorgimenti studiati anche per l’impiego off-road.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

