ROMA (ITALPRESS) – Sotto l’albero di Natale arrivano Pro e Pulse, le due nuove versioni per smart #1. La versione Pro è la nuova – e ancor più accessibile – porta d’ingresso con un prezzo di 37.548 euro, dai quali vanno dedotti gli incentivi statali (attualmente: 3000 euro o 5000 euro con rottamazione). Perfetta per l’utilizzo di tutti i giorni, smart #1 Pro punta ad essere la migliore scelta per chi è alla ricerca una soluzione di mobilità full electric per gli spostamenti di tutti i giorni. Fa il suo debutto italiano anche la nuova #1 Pulse, che offre la trazione integrale AWD fino ad oggi disponibile esclusivamente sulla versione “high performance” firmata Brabus. Un upgrade all’insegna della sicurezza che, allo stesso tempo, rende #1 ancora più versatile e dinamica. Il listino di smart #1 Pulse parte da 46.610 euro (incl. IVA e MSS). La più razionale delle versioni di #1 la pro è la porta d’accesso della gamma #1 con prezzo e dotazioni che ne fanno la perfetta cittadina premium.

Con 310 km di autonomia WLTP nel ciclo misto soddisfa le esigenze di mobilità della settimana dei clienti che vogliono spazio e modularità in una dimensione compatta. La batteria da 49 kWh – pur più piccola rispetto a quella delle sue sorelle – accetta potenze di ricarica superiori rispetto a molte delle sue concorrenti. Con il picco fino a 130 kW i tempi di ricarica rimangono inferiori ai 30 minuti per caricare dal 10 all’80%. Quanto alle capacità di ricarica in AC il charger di bordo monofase da 7,4 kW consente di fare il pieno in una notte (5,5 h sempre nel 20-80%).

Anche sul fronte delle prestazioni nessun compromesso: 272 CV di potenza disponibili lasciano ampio spazio al piacere di guida, dove sicurezza e comfort sono di serie per tutte le smart #1. Anche la versione Pro offre, infatti, una dotazione premium, da tutti i punti di vista, a partire dall’offerta di ADAS disponibili. Sono, infatti, di serie: frenata autonoma d’emergenza, mitigazione della collisione anteriore e posteriore, assistente alla manovra evasiva, rilevamento dell’angolo cieco, assistente al cambio di corsia, avviso di apertura porta, allarme traffico trasversale, anteriore, posteriore e smart Pilot con attivazione della funzione di controllo longitudinale e laterale del veicolo. Anche parcheggiare non è mai stato così semplice grazie alla funzione parking con telecamera a 360 gradi e sensori di parcheggio. Un imprinting che trova seguito anche negli interni, con soluzioni di connettività ed infotainment di ultima generazione, sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldatati, volante multifunzione, illuminazione ambiente a 64 colori e il sedile posteriore regolabile longitudinalmente.

Grazie ai due motori elettrici posizionati sui due assi, smart #1 Pulse eroga una potenza di 428 CV, distribuita a terra attraverso la trazione integrale AWD, dispone di una coppia massima di 584 Nm e assicura un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 4,5 secondi. La batteria da 66 kWh consente un’autonomia WLTP di 400 km e può essere ricaricata in AC dal 10-80%, con charger da 22 kW, incirca 3 ore. In corrente continua, fino a 150kW, consente di fare il pieno di energia in poco più di 30 minuti. Come da tradizione, anche la versione Pulse, offre una dotazione di serie unica nel segmento, sia dal punto di vista della sicurezza che del comfort, con un livello di infotainment estremamente innovativo, ma al tempo stesso semplice ed intuitivo.

