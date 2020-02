La totale ibridazione della gamma Suzuki è completata con l’ingresso a listino di Swift Sport Hybrid, la prima hot hatch ibrida della sua storia. Abbinando un motore elettrico ISG (Integrated Starter Generator) da 10 kW al motore turbobenzina 1.4 BoosterJet, i tecnici di Hamamatsu hanno ottenuto un’erogazione pronta sin dai bassi regimi, a tutto vantaggio della brillantezza negli spunti, del divertimento al volante e dell’efficienza complessiva. Il risultato è una coppia di 235 Nm disponibile a 2.000 giri e una riduzione del 16% del consumo e del 15% delle emissioni nel ciclo misto NEDC nel confronto rispetto al precedente motore 1.4 BoosterJet. La dotazione di serie include i sofisticati sistemi di guida autonoma di livello 2, che migliorano la sicurezza attiva e rendono più sicuro ogni spostamento. Il sistema Suzuki Hybrid assicura a Swift Sport un aumento della coppia complessiva e un suo sistematico incremento nelle fasi transitorie. Attraverso il controllo dell’integrazione di coppia, il motore elettrico risponde tempestivamente a ogni intervento sul pedale dell’acceleratore ed elimina i naturali ritardi di risposta di un normale motore termico. Il motore 1.4 Boosterjet abbinato alla tecnologia Suzuki Hybrid è un quattro cilindri di ultima generazione sovralimentato da un turbo a bassa inerzia abbinato a un intercooler. Il turbocompressore è dotato di una valvola di controllo wastegate, che resta chiusa nelle normali situazioni di guida per garantire risposte più pronte e si apre invece quando si viaggia a velocità di crociera costante per abbattere i consumi. Il sistema Suzuki Hybrid abbinato al motore 1.4 Boosterjet si compone di tre elementi principali. Il primo è l’Integrated Starter Generator (ISG), 48V, che fa da alternatore, motore elettrico e motorino di avviamento. Il secondo è una batteria agli ioni di litio da 48V sistemata sotto il sedile del passeggero anteriore e che si ricarica automaticamente durante i rallentamenti, senza bisogno di alcun intervento esterno. Il terzo è un convertitore, sistemato sotto al sedile del guidatore, che trasforma la tensione da 48V a 12V per alimentare i servizi di bordo. Questa architettura consente di centralizzare il più possibile i pesi e, al tempo stesso, contenerli. Nell’equipaggiamento standard figurano inoltre nuovi sensori di parcheggio posteriori, i sedili sportivi con poggiatesta integrato e riscaldabili, la retrocamera, fari full LED con sensore crepuscolare e commutazione automatica degli abbaglianti, keyless, sensore pioggia, climatizzatore automatico e sistema infotainment, con schermo touch da 7”, navigatore con mappe 3D, radio DAB+, Bluetooth e connettività MirrorLink, Apple CarPlay e Android Auto, retrovistori ripiegabili elettricamente, pedaliera sportiva. Swift Sport Hybrid arriverà su strada a marzo ma può già essere ordinata presso la rete dei concessionari Suzuki. I colori disponibili sono 13, e il prezzo è fissato a 23.850 euro (Iva inclusa, IPT, PFU e vernice metallizzata esclusi) ma fino al prossimo 30 giugno il prezzo di lancio è di 20.850 euro.

