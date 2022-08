MILANO (ITALPRESS) – BMW M aggiunge una nuova variante di carrozzeria alla sua gamma di modelli ad alte prestazioni della classe media premium con la prima BMW M3 Touring che combina sportività, carattere deciso e molte altre qualità. La sua tecnologia di propulsione è interamente rivolta alle prestazioni e riunisce la versione da 510 cavalli del motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo, il cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic e il sistema di trazione integrale M xDrive. L’ultima arrivata della gamma è quindi disponibile esclusivamente come BMW M3 Competition Touring con trazione integrale M xDrive. Gli interni conferiscono un carattere deciso, offrendo nuove possibilità di sperimentare le prestazioni tipiche della gamma M nell’uso quotidiano. Il nuovo BMW iDrive, compreso il BMW Curved Display, porta nell’abitacolo tecnologie e connettività all’avanguardia. Gli ordini per la nuova BMW M3 Touring potranno essere effettuati a partire da settembre 2022, prima del lancio sul mercato che avverrà con l’inizio della produzione nel novembre 2022. La BMW M3 Touring sarà prodotta insieme alla BMW M3 berlina nel BMW Group Plant di Monaco.

