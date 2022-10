Arriva in Italia una nuova arma contro il colesterolo “cattivo”

Arriva in Italia la prima terapia in grado di ridurre in maniera efficace e sostenuta nel tempo il colesterolo "cattivo" con due somministrazioni l’anno. Grazie all'approvazione dell'Aifa, Inclisiran di Novartis è ora rimborsabile dal Sistema sanitario nazionale per il trattamento di adulti con ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista. col/fsc/gtr