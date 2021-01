ROMA (ITALPRESS) – In occasione del 150° anniversario della proclamazione di Roma Capitale d’Italia è prevista l’emissione di un francobollo, con relativo annullo filatelico, dedicato al 3 febbraio del 1871, giorno in cui avvenne la designazione ufficiale della città di Roma. L’iniziativa, realizzata da Roma Capitale insieme al ministero dello Sviluppo economico, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane, verrà presentata il prossimo 3 febbraio. Così in una nota il Campidoglio.

“Il 3 febbraio 1871 Roma è stata indicata come Capitale degli italiani. Vogliamo celebrare i 150 anni di questo anniversario anche con l’emissione di un francobollo dedicato, appartenente alla tematica “Il Senso civico” – dice il sindaco di Roma, Virginia Raggi -. Desidero con l’occasione ringraziare tutti coloro che hanno voluto realizzare quest’iniziativa frutto di una perfetta sinergia tra Campidoglio e ministero dello Sviluppo economico”.

