ISERNIA (ITALPRESS) – Arriva nelle concessionarie DR, la 6.0, il top di gamma, che va ad aggiungersi a DR 3, DR 4.0 e DR 5.0. Un SUV da 4 metri e mezzo, spinto da un motore 1.5 Turbo da 154 cavalli abbinato ad un cambio CVT a 9 rapporti. Un abitacolo molto spazioso, confortevole e una ricchissima dotazione di serie caratterizzano la DR 6.0 il “voyager SUV” di casa DR. Ricca la dotazione di serie che comprende il tetto panoramico, il climatizzatore automatico bizona, lo smartphone wireless charger, l’infotainment da 12,5″ con Apple Carplay e Android Auto, il sistema Soft Touch Keyless, i cerchi in lega da 19″. Il prezzo della versione a benzina è di 28.900 euro. Per la versione Thermohybrid benzina/GPL sono necessari 1.000 euro in più. Al via da oggi la campagna di lancio, basata prevalentemente su uno spot TV che, puntando molto sul valore della italianità di DR Automobiles Groupe, si innesta sul filone di comunicazione intrapreso con la campagna istituzionale dello scorso dicembre.

La location scelta è quella delle città di Venezia e Chioggia con la loro laguna, emblema nel mondo della bellezza italiana. Per la colonna sonora ci siamo affidati alle note di uno dei brani popolari italiani più famosi al mondo, “Era di Maggio”, poesia di Salvatore Di Giacomo, musicata da Mario Pasquale Costa, oggetto negli anni di numerose reinterpretazioni, come quella indimenticabile di Franco Battiato. Dal fine settimana la DR 6.0 sarà già disponibile, in pronta consegna, presso i concessionari DR in tutta Italia.

