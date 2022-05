Arriva Aci Radio, un canale per raccontare la mobilità

"È giunto il momento per Aci di creare un canale proprio in cui raccontare a tutti i cittadini quali sono le problematiche, le opportunità e i rischi legati alla mobilità in un momnto molto complicato come questo". Lo ha detto Francesco Mazzone, diretore generale Aci Infomobility, a margine della presentazione di Aci radio.