Arriva a Torino l’escape museum dedicato all’educazione finanziaria

TORINO (ITALPRESS) - Una escape room per stimolare l’educazione finanziaria. E' la nuova esperienza interattiva che, al Museo del Risparmio di Torino, su iniziativa di Intesa Sanpaolo, permetterà ai visitatori di cimentarsi in un gioco che rappresenta il percorso della pianificazione finanziaria. La simulazione riguarda la scalata di una montagna da parte di una cordata di alpinisti. A ogni turno, un gruppo di massimo dieci persone dovrà affrontare gli enigmi da risolvere nel minor tempo possibile. La vetta rappresenta l’obiettivo finale mentre le sfide lungo il percorso riguardano i passi della pianificazione, come il calcolo delle entrate, la stima delle uscite e la previsione di accantonamenti. xb4/fsc/gtr