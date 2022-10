Arrestato a Teramo curatore fallimentare per aver depredato 1,5 mln

Un noto commercialista teramano, unitamente a un congiunto residente all’estero, è finito agli arresti domiciliari, per aver ottenuto, nell’ambito delle procedure a lui affidategli in qualità di curatore fallimentare e commissario giudiziale, un indebito arricchimento per quasi 1,5 milioni di euro. tvi/gsl