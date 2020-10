Armao “Ponte sullo Stretto fondamentale per la Sicilia”

"Il tema dell'insularita' rimane ancora marginale in Europa, a partire dal ponte sullo Stretto di Messina. Per noi rimane un'opera fondamentale, di modo che la Sicilia superi una questione che si riversa sui cittadini". Cosi' Gaetano Armao, vicepresidente della Regione siciliana, in occasione dell'apertura della Settimana delle Regioni a Bruxelles. alp/sat/red