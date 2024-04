Europee, Schifani “Forza Italia farà risultato a due cifre”

SCILLATO (PALERMO) (ITALPRESS) - “Non ho dubbi sul fatto che Forza Italia farà un risultato a due cifre alle europee, ma mi auguro si possa realizzare anche qualche sorpresa nei numeri di seggi”. A dirlo è il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a margine della riapertura al traffico di una carreggiata della Palermo-Catania, all’altezza della galleria Capraria tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato. “La lista è competitiva, con due assessori che su mia chiamata a dare una mano hanno accettato di correre - prosegue Schifani, - Abbiamo chiamato a competere anche due deputate regionali di livello, come Bernadette Grasso e Margherita Ruvolo, e siamo onorati di ospitare pure Caterina Chinnici. La nostra è un’ottima lista e mi aspetto un bel risultato, anche perché siamo in un momento in cui Forza Italia è particolarmente attrattiva: è finito in Italia il periodo del grillismo, della povertà abolita per decreto e del qualunquismo, questa è l’epoca della responsabilità e Forza Italia vi si inserisce con forza”. pc/tvi/mrv