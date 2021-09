Arianna Fontana: “Giovani hanno idee giuste sulla sostenibilità”

“È bello vedere tanti giovani pronti e disposti a credere nelle loro idee e nei loro progetti. Sono qui proprio per supportarli e per spronarli per continuare su questa strada”. Lo ha detto Arianna Fontana, campionessa olimpica e mondiale di short track, portabandiera alle Olimpiadi di Pyeongchang e atleta del Team Young Italy UnipolSai, nel corso della presentazione del primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana. ror/ari/gtr