Aria di San Daniele: inizia il food tour itinerante

Ai blocchi di partenza la quinta edizione di Aria di San Daniele, l’evento che porta “in tour” in tutta Italia il San Daniele DOP.

Il viaggio comincia a Roma il 22 marzo e si snoda per oltre 40 tappe, di cui è possibile conoscere tutti i dettagli sul sito dedicato agli eventi del Prosciutto di San Daniele.

Anche se per molti il San Daniele DOP non ha bisogno di presentazioni – non dimentichiamo che è una delle eccellenze made in Italy più note anche al di fuori dello Stivale – Aria di San Daniele è l’occasione perfetta per una degustazione del prodotto e per scoprirne gli abbinamenti nelle ricette proposte dai locali aderenti all’iniziativa.

Oltre 40 serate con degustazioni gratuite

Le serate evento saranno tutte diverse, ma ovviamente accomunate dall’ingrediente protagonista: il San Daniele DOP, unico e inconfondibile. Potrete trovarlo affettato a macchina o a mano da tagliatori esperti, gustarlo nelle ricette create ad hoc per l’occasione, assaporando così i sapori di ogni Regione.

Ma quali sono le serate-evento in programma? Ecco il calendario di tutti gli appuntamenti dedicati ad Aria di San Daniele:

22-25 marzo a Roma

28-30 marzo a Roma

10-13 aprile a Torino

19-21 aprile a Torino

26-28 aprile a Bergamo

3-5 maggio a Milano

8-10 maggio a Milano

15-18 maggio a Verona

2-5 ottobre a Bari

12-14 ottobre Bari

6-9 novembre a Napoli

15-17 novembre a Napoli

23-25 novembre a Palermo

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele – che da oltre 60 anni opera a tutela del marchio – rinnova così l’appuntamento con questo happening ampiamente apprezzato per il senso di convivialità che è in grado di trasmettere.

Non solo degustazioni: alla scoperta delle peculiarità del San Daniele DOP

Gli eventi saranno l’occasione per deliziare il palato con il Prosciutto di San Daniele, oltre che per approfondire quali sono le sue proprietà nutritive e le sue caratteristiche organolettiche. Un appuntamento speciale per conoscere e apprezzare i valori che lo contraddistinguono, la cura per i particolari, la pazienza e l’amore per la tradizione. E per imparare nuove ricette e “trucchi del mestiere” per quello che concerne l’affettare e il conservare al meglio il Prosciutto.

Obiettivo dell’iniziativa, infatti, è anche quello di evidenziare le tipicità del San Daniele DOP in modo da accompagnare gli assaggi con una narrazione sul prodotto, sulla sua lunga storia e sulle sue caratteristiche chiave.