TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia d’argento per Gigi Samele ai Giochi olimpici di Tokyo, la prima per l’Italia a questa edizione. Il foggiano, nella finale del torneo di sciabola maschile, è stato sconfitto dall’ungherese Aron Szilagyi con il punteggio di 15-7. Bronzo per il coreano Junghwan Kim, che ha battuto 15-11 il georgiano Sandro Bazadze.

(ITALPRESS).