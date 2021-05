BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Giulia Gabbrielleschi conquista l’argento nella 5 chilometri che apre i campionati europei di nuoto in acqua libere, nel lago Lupa, a nord di Budapest. Piazzamento dell’azzurra mai in discussione, a 4″1 (58’49″3) dalla campionessa olandese Sharon van Rouwendaal che vince in 58’45″2 e a cui è sempre stata in scia. Al terzo posto la francese Oceane Cassignol (oro mondiale nella 5 Km a squadre al Balaton nel 2017) in 58’51″4. Bene anche le altre azzurre: sesta Ginevra Taddeucci in 58’57″8, nona Barbara Pozzobon in 59’00″4. L’ultimo argento conquistato nella specialità per gli azzurri risale addirittura a 22 anni fa, quando Viola Valli arrivò seconda ad Istanbul 1999. “Questa quarantena mi ha incattivito – confessa Giulia Gabbrielleschi, 25enne fiorentina di Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi, sul podio anche agli Europei del 2018 con l’argento nella 10 chilometri – Avevo voglia di dimostrare di essere sempre competitiva malgrado lockdown e difficoltà. Volevo dimostrare alle avversarie che devono continuare a temermi. Sono contenta se ho regalato anche un piccolo sorriso all’Italia. E’ stato un periodo molto duro. Arrivare qui e sapere che la forma era quella giusta mi ha dato uno stimolo in più. Oggi volevo rompere il ghiaccio in vista della 10 km. Sono partita veloce e ho sfruttato bene il treno giusto”.

