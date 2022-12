AL RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Una vittoria col brivido finale. L’Argentina vince 2-1 contro l’Australia grazie alle reti di Leo Messi e Julian Alvarez: ai quarti di finale ci sarà la sfida contro l’Olanda (venerdì 9 dicembre alle ore 20.00), in una riedizione della finalissima del 1978 vinta 3-1 proprio dai sudamericani. L’albiceleste del ct Scaloni ha cercato di gestire una partita chiusa a doppia mandata, con pochissime occasioni da gol per entrambe le squadre. Il 4-4-2 australiano ha retto per 35′ fino a quando Messi non ha deciso di far saltare in aria tutti i piani difensivi: al limite dell’area avversaria il numero 10 ha lasciato partire un mancino di prima intenzione che si è piazzato alle spalle di Ryan. La rete ha stappato la partita, rendendola sicuramente più fluida rispetto al primo tempo. Proprio nella ripresa è arrivato il gol del raddoppio grazie anche a un pasticcio clamoroso da parte del numero 1 gialloverde: sulla pressione di De Paul, Ryan ha perso l’equilibrio, per Julian Alvarez è stato facilissimo scippare il pallone e piazzarlo ancora una volta in fondo alla rete. Nemmeno la girandola di cambi a 20′ dal termine sembrava poter cambiato le sorti di una partita praticamente scritta: Otamendi e compagni hanno gestito il possesso sfiorando a più riprese il gol del 3-0. L’Australia però ha accorciato le distanze da un’azione quasi casuale, sul tiro di Goodwin è stata decisiva la deviazione di Enzo Fernandez. Pochi minuti più tardi la squadra di Arnold ha sfiorato il pareggio dopo un’incredibile azione di Behich, ma lo stesso Fernandez è riuscito a trovare la deviazione decisiva in calcio d’angolo. Si è rivisto in campo anche Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter – partito anche questa sera dalla panchina – è entrato 26′ del secondo tempo senza però riuscire a trovare la gioia personale: goffo l’errore a pochi minuti dal termine sull’assist di Messi, tre le occasioni sprecate dentro l’area avversaria. Clamoroso nel finale il pallone sprecato da Kuol: il numero 21 è stato ipnotizzato da Emiliano Martinez.

