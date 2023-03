SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Altro show dell’Argentina campione del mondo e altra pagina di storia scritta da Leo Messi. Alla seconda uscita amichevole dopo il trionfo in Qatar, la Seleccion travolge Curaçao 7-0 a Santiago del Estero e per il fuoriclasse del Psg arriva il gol numero 100 con la camiseta albiceleste. E’ proprio Messi a sbloccare la gara: verticalizzazione di Lo Celso, la Pulga raccoglie in area, mette a sedere un paio di avversari e insacca nell’angolino, raggiungendo così la tripla cifra con l’Albiceleste. Tre minuti dopo il raddoppio del viola Nico Gonzalez sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi l’Argentina va a segno altre tre volte fra il 33′ e il 37′: altri due gol per Messi e in mezzo c’è gloria anche per Enzo Fernandez con una botta da fuori. Nella ripresa a bersaglio anche lo juventino Di Maria su rigore e poi Montiel su assist del giallorosso Dybala. “Non smetteremo di festeggiare, penso sia giusto e meritato – ha commentato a fine partita il ct Lionel Scaloni – Spero che arrivino altri gol di Messi, merita tutti questi elogi ed è anche bello che abbia segnato il suo 100esimo gol in terra argentina, anche questo è speciale”. Il 35enne numero 10 della Seleccion, che a fine serata tocca quota 102 reti, diventa il terzo giocatore di sempre in tripla cifra in nazionale: davanti a lui Cristiano Ronaldo (122) e Ali Daei (109).

Fra le altre amichevoli, nella tarda serata di ieri il Marocco, reduce dal successo sul Brasile, impatta per 0-0 contro il Perù al Metropolitano di Madrid.

